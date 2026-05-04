Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 4 мая 2026Мир

В Германии захотели убрать российские ракеты из Калининграда

Мютцених призвал настаивать на выводе российских ракет из Калининграда
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Европе следует провести переговоры с Россией по вопросу вооружения, настаивая на выводе российских ракет с ядерными боеголовками из Калининграда. Об этом заявил глава фракции Социально-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с немецким изданием Süddeutsche Zeitung.

Он отметил важность обсуждения с Россией вопросов сокращения вооружений в связи с уменьшением численности американского контингента в Германии.

«Нужно настаивать на выводе российских ракет средней дальности с ядерными боеголовками из Белоруссии и Калининграда и на включении дальнейших шагов в комплексный процесс политики контроля над вооружениями», — призвал политик.

По словам Мютцениха, только так Европе удастся вновь занять доминирующие позиции.

Ранее стало известно, что в Европе обеспокоились тем, что у России появится окно возможностей якобы для проверки приверженности западных стран Североатлантическому альянсу. Уточнялось, что европейские политики и представители оборонных ведомств также считают маловероятным возможность начала российского наземного наступления в странах НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ответе на удар беспилотника по дому в Москве

    Легендарного американского рэпера накормят северным деликатесом в российском регионе

    Москвичам сообщили о возможных ограничениях интернета и СМС

    Десяткам российских регионов сократят долги по кредитам

    Шесть станций метро в центре Москвы закроют на выход 9 мая

    Напротив «Москва-Сити» построят новую пешеходную набережную

    Оценены шансы ЦСКА обыграть «Спартак» в Кубке России после отставки Челестини

    В «Что? Где? Когда?» прокомментировали сообщения о лишении Друзя статуса магистра игры

    Назван тип летевших на Москву дронов ВСУ

    Удовлетворявший себя в центре российского города мужчина попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok