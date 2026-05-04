В Германии захотели убрать российские ракеты из Калининграда

Мютцених призвал настаивать на выводе российских ракет из Калининграда

Европе следует провести переговоры с Россией по вопросу вооружения, настаивая на выводе российских ракет с ядерными боеголовками из Калининграда. Об этом заявил глава фракции Социально-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с немецким изданием Süddeutsche Zeitung.

Он отметил важность обсуждения с Россией вопросов сокращения вооружений в связи с уменьшением численности американского контингента в Германии.

«Нужно настаивать на выводе российских ракет средней дальности с ядерными боеголовками из Белоруссии и Калининграда и на включении дальнейших шагов в комплексный процесс политики контроля над вооружениями», — призвал политик.

По словам Мютцениха, только так Европе удастся вновь занять доминирующие позиции.

Ранее стало известно, что в Европе обеспокоились тем, что у России появится окно возможностей якобы для проверки приверженности западных стран Североатлантическому альянсу. Уточнялось, что европейские политики и представители оборонных ведомств также считают маловероятным возможность начала российского наземного наступления в странах НАТО.