23:41, 4 мая 2026

В Литве признали полное разрушение железных дорог

Литовский профсоюз железнодорожников: Магистрали Литвы практически разрушены
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalinins / Reuters

Профсоюз железнодорожников Solidarumas дал резко негативную оценку состоянию железнодорожной инфраструктуры Литвы. Как сообщает местная газета Kauno diena, из-за отсутствия инвестиций и халатности властей стальные магистрали страны, общая протяженность которых не превышает 2000 километров, можно считать почти полностью разрушенными.

Председатель профсоюза Станислав Федаравичюс прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации. «Можно сказать, что железная дорога сейчас полностью разрушена, и ситуация будет только ухудшаться. Серьезные инвестиции следовало сделать раньше — за неделю ничего не сделаешь, рельсы и дороги нужно поддерживать годами», — заявил он.

Федаравичюс также обратил внимание на острую нехватку сотрудников в отрасли: люди вынуждены работать по 24 часа в сутки вместо положенных 12. Группа компаний «Литовские железные дороги» признала, что 4 мая по-прежнему возможны задержки поездов из-за нескольких аварий, произошедших в последнее время.

Ранее скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, который перевозил военную технику, в коммуне Не-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере Франции.

