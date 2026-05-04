13:37, 4 мая 2026Авто

В массовой аварии с неуправляемым грузовиком в Москве пострадали дети

На МКАД КамАЗ с отказавшими тормозами снес 14 машин, пострадали три человека
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Москве три человека пострадали в массовой аварии с КамАЗом, у которого отказали тормоза. Об этом пишет «Осторожно, Москва» в Telegram.

По информации издания, неуправляемый грузовик снес 14 автомобилей на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе Теплого Стана. Среди пострадавших двое маленьких детей в возрасте 1,5 и 4 лет. Сейчас решается вопрос об их госпитализации.

Факт ДТП с несколькими автомобилями подтвердил столичный Дептранс в Telegram. «На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщили в ведомстве.

Ранее четверо детей стали жертвами аварии на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Как выяснилось, водитель автомобиля Renault двигался с небезопасной скоростью в неблагоприятных погодных условиях и, не справившись с управлением, столкнулся с Toyota, после чего отлетел в грузовик и Opel.

