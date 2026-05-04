В Пентагоне раскрыли подробности своей операции в Ормузском проливе

CENTCOM: США задействуют 15 тысяч военнослужащих в операции в Ормузе

Военная поддержка Соединенных Штатов в рамках операции в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных. Об этом проинформировало центральное командование ВС США (CENTCOM).

Президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Свобода» по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Как отметил политик, она начнется в понедельник утром, 4 мая.

«Военная поддержка США будет включать эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 авиационных средств наземного и морского базирования, многодоменные беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих», — сказано в заявлении.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что Соединенные Штаты с начала блокады перенаправили 48 связанных с Ираном судов. До этого Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством, заявив, что это «очень прибыльное дело».

Также ранее сообщалось, что журналисты Al Jazeera обнародовали трехэтапный план Ирана по завершению войны с США. Согласно предложению, в первую очередь страны в течение 30 дней должны перевести действующее перемирие в постоянный мир.

