В Польше депутаты поспорили из-за России

03:51, 4 мая 2026

Polsat News: Польские депутаты поспорили из-за России и слов Туска о НАТО
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Польше депутаты устроили перепалку в прямом эфире из-за России и НАТО. Об этом сообщает телеканал Polsat News.

Отмечается, что причиной спора стало заявление польского премьер-министра Дональда Туска о распаде альянса из-за вывода войск США из Германии. Депутат от партии «Право и справедливость» (PiS) Радослав Фогель раскритиковал его слова, обвинив в подрыве доверия к НАТО.

«Если действительно произойдет вывод войск из Германии, Польша должна стремиться к их переброске к нам. С точки зрения России нет лучшей новости, чем подрыв доверия к НАТО, как это делает Дональд Туск», — сказал он.

Однако депутат партии «Гражданская коалиция» Павел Блюзнюк не согласился с утверждением коллеги и на повышенных тонах начал доказывать, что тот ошибается. Затем к дискуссии присоединилась депутат от партии «Польша 2050» Ева Шедлер, иронично прокомментировавшая их спор.

«Если автором слов является человек, которого не выносят, например, премьер-министр Дональд Туск, то люди сразу же увидят между строк то, что не было сказано вслух», — сказала она.

Ранее Туск заявил, что НАТО идет по пути распада, назвав это катастрофической тенденцией.

