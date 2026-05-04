В Сумской области уничтожили отряд молодых националистов 106-й бригады ТрО ВСУ

Российские войска уничтожили в Сумской области отряд 106-й бригады территориальной обороны (ТрО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), набранный из молодых националистов от 18 до 22 лет. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

«В районе села Кружок действуют расчеты беспилотников 106-й бригады ТрО, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уже уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», — приводятся в публикации слова собеседника.

По данным опубликованных в социальных сетях некрологов, большая часть отряда погибла в ходе выполнения задачи в приграничном регионе.

Ранее журналисты опубликовали шокирующий радиоперехват, в котором украинские солдаты просили товарищей «обнулить» их из-за нехватки еды и воды. Согласно записи аудиофайла, некоторые позиции ВСУ не получали провизию уже пять дней.