В России высмеяли немецкое предложение о выводе ракет из Калининграда

Депутат Колесник высмеял немецкое предложение по ракетам в Калининграде

Требования о выводе российских ракет с ядерными боеголовками из Калининграда звучат смешно, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Глава фракции Социально-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених ранее сообщил, что Европе следует провести переговоры с Россией по вопросу вооружения, настаивая на выводе российских ракет из Калининграда. Он указал на важность обсуждения с Россией вопросов сокращения вооружений в связи с уменьшением численности американского контингента в Германии.

«С Калининградской области и с России ничего требовать они не могут. И это звучит довольно смешно, требовальщики нашлись. Пусть сначала штаны подтянут, чтобы с России что-то требовать», — сказал Колесник.

По словам депутата, Европа может испариться в случае враждебных действий в адрес Калининградской области.

«Они понимают, что в случае каких-либо враждебных действий Европа может испариться в прямом и переносном смысле. Вся Россия навалится своей мощью, если что-то произойдет в отношении нас. Тогда, собственно, и все. Европа пусть готовится к прекращению своего существования, уже надоели они здесь крутиться и людей нервировать. Пора им самим понервничать», — подчеркнул Колесник.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что в случае реальной угрозы Калининграду со стороны Литвы ответ России будет молниеносным и неумолимым. По его словам, страны Прибалтики это знают и не будут предпринимать опрометчивых шагов.