18:14, 4 мая 2026

В России заметили переизбыток китайских товаров

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Массовый выход китайских игроков на российский рынок привел к избытку предложения, выяснили специалисты компании ДК РУ. Результаты анализа рынка оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что в сложившейся ситуации основным инструментом продаж стали скидки, которые усиливают демпинг и обесценивают продукт в глазах потребителя.

Эксперты объяснили, что покупатель привыкает ориентироваться исключительно на цену, а не на характеристики или надежность.

В 2025 году продажи китайских автомобилей сократились на 27 процентов при общем падении рынка на 20 процентов. В первом квартале скидки достигали 23 процентов и позже снизились до 17 процентов

Стереотип о низком качестве китайской продукции по-прежнему влияет на восприятие россиян: только 40 процентов жителей оценивают ее высоко, рассказали собеседники «Ленты.ру». Без системной работы с позиционированием и коммуникацией этот барьер не преодолеть, добавили они.

«Стереотип о низком качестве китайской продукции давно не соответствует действительности. Многие китайские бренды завоевали доверие пользователей благодаря качеству продукции», — заключила специалист по продукту DongCheng Анна Данилова.

Ранее глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил, что российские компании находятся в заведомо невыгодном положении и не могут выдерживать ценовое и технологическое давление со стороны китайских производителей.

У отечественных предприятий, пояснил депутат, нет ресурсов, чтобы противостоять демпингу со стороны китайских компаний.

