В российском регионе четыре ребенка и их мать заживо сгорели в жилом доме

В Свердловской области четыре ребенка и их мать заживо сгорели в жилом доме в селе Ленское в Туринском районе. Об этом стало известно KP.RU.

По сведениям издания, в огне в российском регионе не выжили 35-летняя женщина и ее дочери в возрасте 8 и 9 лет, а также сыновья 16 и 11 лет. Мать воспитывала ребят одна, отца у них не было.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять причину пожара. Рассматриваются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования.

Удалось установить, что дети состояли на внутришкольном учете.

До этого сообщалось, что трое детей заживо сгорели в жилом доме в Красноярском крае. Предположительно, тогда в жилище произошло замыкание проводки. По факту случившегося была организована проверка.