Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:21, 4 мая 2026Россия

В российском регионе четыре ребенка и их мать заживо сгорели в жилом доме

В Свердловской области четыре ребенка и их мать заживо сгорели в жилом доме
Майя Назарова

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Свердловской области четыре ребенка и их мать заживо сгорели в жилом доме в селе Ленское в Туринском районе. Об этом стало известно KP.RU.

По сведениям издания, в огне в российском регионе не выжили 35-летняя женщина и ее дочери в возрасте 8 и 9 лет, а также сыновья 16 и 11 лет. Мать воспитывала ребят одна, отца у них не было.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять причину пожара. Рассматриваются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования.

Удалось установить, что дети состояли на внутришкольном учете.

До этого сообщалось, что трое детей заживо сгорели в жилом доме в Красноярском крае. Предположительно, тогда в жилище произошло замыкание проводки. По факту случившегося была организована проверка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ответе на удар беспилотника по дому в Москве

    Популярная специя оказалась защитником почек от токсинов

    Легендарного американского рэпера накормят северным деликатесом в российском регионе

    Москвичам сообщили о возможных ограничениях интернета и СМС

    Десяткам российских регионов сократят долги по кредитам

    Шесть станций метро в центре Москвы закроют на выход 9 мая

    Напротив «Москва-Сити» построят новую пешеходную набережную

    Оценены шансы ЦСКА обыграть «Спартак» в Кубке России после отставки Челестини

    В «Что? Где? Когда?» прокомментировали сообщения о лишении Друзя статуса магистра игры

    Назван тип летевших на Москву дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok