09:05, 4 мая 2026

В сети обсудили снимок 68-летней Шэрон Стоун в бикини без фотошопа

Мария Винар

Фото: @sharonstone

Американская актриса Шэрон Стоун поделилась снимком в бикини и вызвала обсуждение в сети. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

68-летняя звезда «Основного инстинкта» позировала на фоне бассейна. Так, она продемонстрировала на камеру фигуру в раздельном купальнике, который был оформлен тонкими лямками и завязками.

Поклонники удивились внешнему виду знаменитости, а также обратили внимание на то, что кадр не обработан фильтрами и фотошопом. «Ты прекрасна. Спасибо тебе за то, что нормализуешь старение у женщин», «Она великолепна», «Смелая и красивая женщина», «В любом возрасте прекрасна», «Вот так выглядит уверенность», «Это бикини смотрится на тебе потрясающе», — высказывались они.

В апреле Шэрон Стоун показала голую грудь для модного журнала Beyond Noise.

