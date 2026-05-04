В Воронеже решили не проводить парад 9 мая

Гусев: Военный парад в Воронеже 9 мая не состоится по соображениям безопасности

Традиционный Военный парад на главной площади Воронежа 9 мая не состоится по соображениям безопасности. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«В этом году мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения парада. К большому сожалению. (...) Мы не имеем права рисковать, ведь на параде — всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», — написал губернатор.

По его словам, в каждом муниципалитете области состоятся торжественные собрания, возложения венков и другие патриотические мероприятия.

Ранее ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов заявил, что Украина увеличивает число атак в преддверии Дня Победы и парада на Красной площади, поэтому ключевой задачей остается не допустить жертв среди мирных граждан.