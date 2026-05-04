06:07, 4 мая 2026

Apple похоронила свой неудачный продукт

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Компания Apple решила похоронить шлем смешанной реальности Vision Pro. Об этом стало известно изданию MacRumors.

Источники медиа рассказали, что в корпорации практически смирились с провалом Vision Pro. Интерес к гарнитуре AR и VR не вырос даже после того, как фирма выпустила обновление с процессором M5. По всей видимости, входящие в команду проекта инженеры перестали работать над продолжением неудачного устройства.

По информации инсайдеров, разработчики Vision Pro займутся созданием умных очков. В отличие от массивной гарнитуры это будет компактный и продвинутый гаджет. Первая версия очков получит поддержку искусственного интеллекта (ИИ), но не будет иметь встроенного дисплея. Другая часть команды проекта займется модернизацией голосового помощника Siri.

В материале говорится, что Vision Pro не особо пользовался спросом — с момента релиза девайс продали тиражом всего 600 тысяч экземпляров. Более того — источники в компании рассказали, что Apple получила гигантский процент возвратов шлема. Он стал рекордным среди всех других продуктов компании.

Журналисты подытожили, что шлем провалился из-за непонятного позиционирования, большого веса и высокой цены. Базовая версия девайса была оценена в 3499 долларов, или около 262 тысяч рублей.

Ранее авторы издания MacRumors рассказали, что Apple собралась представить серию гаджетов с пометкой Ultra. В линейку премиальных продуктов войдут складной iPhone Ultra и ноутбук MacBook Ultra, оснащенный сенсорным OLED-дисплеем.

