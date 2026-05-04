13:20, 4 мая 2026

Военный рассказал о доставке боеприпасов к позициям на электросамокатах

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Из-за обилия в небе украинских FPV-дронов логистика «последней мили» на передовой изменилась до неузнаваемости. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» командир расчета FPV-дронов отдельного ударного отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ирландцы» Платон Маматов.

По его словам, бронемашины, грузовики и даже обычные пикапы почти никогда не выезжают на передовые позиции из-за высокого риска быть обнаруженными. Преимущественно военнослужащие привозят боекомплект (БК) на квадроциклах, мотоциклах или вовсе доставляют пешком.

«Рядом с нами когда-то работали два 120-миллиметровых миномета. Мины к ним возили по лесу на электросамокатах: к самокату привязывали несколько мин, и вся эта апокалиптичная конструкция ехала по тропинке», — объяснил Маматов.

При этом он заверил, что украинская армия находится в аналогичной ситуации — российские FPV-дроны заставляют пехоту противника сидеть «на голодном пайке».

«Войну выиграет пехота, не беспилотчики. Но беспилотная война перечеркнула прежнюю концепцию боевых действий, сделала ее неактуальной», — заключил командир.

Ранее российский разведчик описал украинских операторов БПЛА цитатой из фильма «Антикиллер». Таким образом он объяснил, как вскрыть присутствие на точке расчета операторов неприятеля.

