Военный рассказал о доставке боеприпасов к позициям на электросамокатах

Командир расчета БПЛА Маматов: БК к позициям порой привозят на электросамокатах

Из-за обилия в небе украинских FPV-дронов логистика «последней мили» на передовой изменилась до неузнаваемости. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» командир расчета FPV-дронов отдельного ударного отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ирландцы» Платон Маматов.

По его словам, бронемашины, грузовики и даже обычные пикапы почти никогда не выезжают на передовые позиции из-за высокого риска быть обнаруженными. Преимущественно военнослужащие привозят боекомплект (БК) на квадроциклах, мотоциклах или вовсе доставляют пешком.

«Рядом с нами когда-то работали два 120-миллиметровых миномета. Мины к ним возили по лесу на электросамокатах: к самокату привязывали несколько мин, и вся эта апокалиптичная конструкция ехала по тропинке», — объяснил Маматов.

При этом он заверил, что украинская армия находится в аналогичной ситуации — российские FPV-дроны заставляют пехоту противника сидеть «на голодном пайке».

«Войну выиграет пехота, не беспилотчики. Но беспилотная война перечеркнула прежнюю концепцию боевых действий, сделала ее неактуальной», — заключил командир.

