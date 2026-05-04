Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:23, 4 мая 2026Россия

ВСУ ударили дронами-камикадзе по грузовику в российском регионе

Богомаз: Один человек пострадал в ходе атаки дронов-камикадзе в Брянской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку дронами-камикадзе по Брянской области. Подробности раскрыл губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его данным, удар совершили по поселку Сенчуры в Суземском районе. Под намеренную атаку попал движущийся грузовой автомобиль, добавил чиновник. Водитель получил ранения, грузовик оказался поврежден.

Пациента доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

В настоящий момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее украинские войска нанесли удар по промышленному предприятию в поселке Мирские Брянской области. Уточняется, в результате пострадал сотрудник предприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о массированной атаке ВСУ на регионы России

    Названа главная причина низких пенсий в России

    Раскрыты последствия удара дронов по российскому региону

    Указу Трампа о выводе войск из Германии предрекли блокировку

    Россияне стали реже тратиться на ремонт одежды и увеличили расходы на продукты

    Врачи назвали первое действие при запоре

    В российском городе раскрыта схема хищения 40 тысяч евро через запуганную девушку

    Глава приграничного региона России решил продлить себе отпуск

    В Британии сделали тревожное заявление насчет ситуации в Ормузском проливе

    В приграничном с Россией регионе уничтожили отряд молодых националистов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok