ВСУ ударили дронами-камикадзе по грузовику в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку дронами-камикадзе по Брянской области. Подробности раскрыл губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его данным, удар совершили по поселку Сенчуры в Суземском районе. Под намеренную атаку попал движущийся грузовой автомобиль, добавил чиновник. Водитель получил ранения, грузовик оказался поврежден.

Пациента доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

В настоящий момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее украинские войска нанесли удар по промышленному предприятию в поселке Мирские Брянской области. Уточняется, в результате пострадал сотрудник предприятия.