Ценности
10:36, 4 мая 2026

Захарова оценила внешний вид Карла III на встрече с Трампом

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Chris Jackson / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила внешний вид британского короля Карла III на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Пост опубликован в ее Telegram-канале.

Захарова разместила снимок, на котором запечатлены лидеры двух стран. Так, Трамп предстал на фото в черном костюме, белой рубашке и красном галстуке, а Карл III — в мятых светло-синих брюках и пиджаке. Кроме того, на нем были белая рубашка и голубой галстук.

Захарова назвала образ Карла III примером знаменитой британской школы дизайна и добавила, что снимки с данной встречи в США сместились вниз на поисковой платформе «Яндекс». «Кстати, за два дня модерация в "Яндекс-картинки" убрала фотографии этого модного великолепия с первых строк, куда пониже. Хотя переговоры случились буквально на днях, но этот во всех смыслах "лук" найти уже затруднительно», — пошутила она.

В феврале сообщалось, что король Великобритании Карл III неожиданно посетил модный показ бренда Tolu Coker на фоне задержания младшего брата Эндрю по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

