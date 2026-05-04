Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и США

Зеленский: Украина готова к переговорам с Россией и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Россией и США. Об этом написал в Telegram-канале.

«Во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском проинформировал его о переговорах для справедливого мира. (...) Мы готовы к следующему раунду трехсторонних встреч», — написал украинский лидер.

В разговоре с польским премьером Зеленский понадеялся и на открытие переговорных кластеров для вступления Украины в Евросоюз.

Ранее Зеленский заявил, что Европа должна быть представлена за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.