Звезда клипа о «лабутенах» назвала магический город России

Актриса Топольницкая назвала Петербург волшебным и магическим городом

Российская актриса Юлия Топольницкая, звезда клипа про «лабутены» назвала Санкт-Петербург магическим и волшебным городом. Свое мнение она высказала в интервью журналу WomanHit.

Артистка призналась, что любит в родном городе и дождь, и снег и принимает его любым. «Я обожаю чувство, когда выхожу из поезда и делаю первый глоток воздуха. Правда считаю, что он в Петербурге совершенно другой. (...) Для меня этот город волшебный, магический, и, как бы это странно ни звучало, я считаю, что у него есть душа. И Петербург мне кажется очень красивым названием, оно подходит ему и отражает мою любовь и мое уважение», — добавила она.

Ранее Топольницкая рассказала, что ее переезд из Петербурга в Москву был вынужденным — ей пришлось перебраться в столицу из-за частых съемок.