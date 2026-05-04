Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:07, 4 мая 2026Интернет и СМИ

Звезда реалити-шоу столкнулась с неожиданной проблемой из-за откровенного наряда

Звезде реалити из Австралии Блэкли сделали замечание в аэропорту из-за одежды
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @sophiekaos_

Участница австралийской версии американского реалити-шоу об отношениях FBoy Island Софи Блэкли столкнулась с неожиданной проблемой в аэропорту из-за откровенного наряда. Об инциденте сообщает Daily Mail.

Звезда реалити рассказала в соцсетях, что она находилась в аэропорту в зале ожидания бюджетной авиакомпании Virgin Australiа. При этом она была одета в бордовый комбинезон с большим вырезом на спине.

По словам Блэкли, к ней подошла менеджер Virgin Australia и попросила ее прикрыться, так как ее наряд не соответствовал установленному авиакомпанией дресс-коду для посетителей. «Менеджер зала ожидания Virgin Australia только что попросила меня прикрыть спину? Она что, с другой планеты?» — возмутилась телезвезда.

Издание подчеркнуло, что, по правилам авиакомпании, посетителей в откровенной одежде могут не пустить в зал ожидания.

Ранее участница шоу талантов The X Factor Габриэль Кэррингтон сбила на машине модель Клаудиею Глэм (настоящая фамилия — Закшевска). Уточнялось, что звезды поссорились около ночного клуба в лондонском районе Сохо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев отказался приезжать на саммит с участием Зеленского

    «Алмаз-Антей» начал тестирование автоматического отражения кибератак на систему полетов

    Появились подробности о выпавших из окна россиянках с трехлетним ребенком

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды в конце недели

    Си Цзиньпин получил преимущество над Трампом

    Доходы возобновившего работу в России украинского рэпера призвали проверить

    Пашинян описал встречу с Зеленским двумя эмодзи

    Иран выступил с предупреждением США

    Российские туристы стали меньше пить на курортах Турции

    В России машины Exeed начнут продавать под новым именем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok