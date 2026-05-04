Звезда реалити-шоу столкнулась с неожиданной проблемой из-за откровенного наряда

Звезде реалити из Австралии Блэкли сделали замечание в аэропорту из-за одежды

Участница австралийской версии американского реалити-шоу об отношениях FBoy Island Софи Блэкли столкнулась с неожиданной проблемой в аэропорту из-за откровенного наряда. Об инциденте сообщает Daily Mail.

Звезда реалити рассказала в соцсетях, что она находилась в аэропорту в зале ожидания бюджетной авиакомпании Virgin Australiа. При этом она была одета в бордовый комбинезон с большим вырезом на спине.

По словам Блэкли, к ней подошла менеджер Virgin Australia и попросила ее прикрыться, так как ее наряд не соответствовал установленному авиакомпанией дресс-коду для посетителей. «Менеджер зала ожидания Virgin Australia только что попросила меня прикрыть спину? Она что, с другой планеты?» — возмутилась телезвезда.

Издание подчеркнуло, что, по правилам авиакомпании, посетителей в откровенной одежде могут не пустить в зал ожидания.

Ранее участница шоу талантов The X Factor Габриэль Кэррингтон сбила на машине модель Клаудиею Глэм (настоящая фамилия — Закшевска). Уточнялось, что звезды поссорились около ночного клуба в лондонском районе Сохо.