Наука и техника
13:25, 5 мая 2026

Белорусские Т-72Б2 получили антидроновый «фартук»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Модернизированная версия танка Т-72Б, разработанная в Белоруссии, получила дополнительную защиту от дронов. На фотографии машины обратил внимание Telegram-канал «Я-военный.Бел».

На нескольких снимках показали особенности конструкции Т-72Б2, которые передали танковому подразделению механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии. В частности, танки получили резинотканевый «фартук», который прикрывает нижнюю лобовую деталь корпуса. На экране закрепили несколько элементов динамической защиты (ДЗ), которые могут прикрыть машину от дронов-камикадзе и противотанковых ракет.

Динамической защитой собственной разработки также прикрыли большую часть корпуса и башни танка. Машина получила современные прицелы и автономный агрегат электропитания, который позволяет использовать системы танка при выключенном двигателе. Первую партию Т-72Б2 передали белорусским военным в конце апреля.

В феврале обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт заявил, что Т-72 можно назвать лучшим танком на Земле. Он подчеркнул, что эта машина подходит для изнурительных противостояний.

