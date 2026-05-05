Белорусские Т-72Б2 получили антидроновый «фартук»

Белорусские танки Т-72Б2 получили «фартук» с ДЗ для защиты от дронов

Модернизированная версия танка Т-72Б, разработанная в Белоруссии, получила дополнительную защиту от дронов. На фотографии машины обратил внимание Telegram-канал «Я-военный.Бел».

На нескольких снимках показали особенности конструкции Т-72Б2, которые передали танковому подразделению механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии. В частности, танки получили резинотканевый «фартук», который прикрывает нижнюю лобовую деталь корпуса. На экране закрепили несколько элементов динамической защиты (ДЗ), которые могут прикрыть машину от дронов-камикадзе и противотанковых ракет.

Динамической защитой собственной разработки также прикрыли большую часть корпуса и башни танка. Машина получила современные прицелы и автономный агрегат электропитания, который позволяет использовать системы танка при выключенном двигателе. Первую партию Т-72Б2 передали белорусским военным в конце апреля.

В феврале обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт заявил, что Т-72 можно назвать лучшим танком на Земле. Он подчеркнул, что эта машина подходит для изнурительных противостояний.