16:19, 5 мая 2026

ИКИ РАН: На Земле начались магнитные бури класса G2
Виктория Клабукова

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

В минувшую ночь на Землю обрушились магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram.

Магнитные колебания оказались довольно заметны: пиковые значения достигали класса G2, что соответствует среднему уровню. Бури, как пояснили ученые, спровоцировал выброс корональной плазмы, случившийся 30 апреля. С учетом того, что вспышка была слабой, специалисты не ожидали, что он потревожит магнитосферу, тем более спустя неделю.

Магнитные бури привели к возникновению полярных сияний. Как предполагают ученые, это была последняя возможность его увидеть до наступления осени. Через 3-4 дня, как ожидается, на восточном крае Солнца образуется крупная активная область, которая запустит новую волну активности.

В последний раз солнечные вспышки регистрировались в конце апреля. 25-го числа их произошло две, а сильнейшая пришлась на 24 апреля. Выброс достиг высшего балла x2,5 и стал самым мощным за последние два с половиной месяца.

