На Солнце произошли две мощные вспышки

На Солнце 25 апреля произошли две сильные вспышки

Две сильные вспышки класса М произошли на Солнце в субботу, 25 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что вспышки произошли в 10:59 и 17:30 по московскому времени. Им были присвоены баллы М1.3 и М1.1, говорится в сообщении.

Ранее на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M4.3. Вспышка оказалась сильнейшей с начала апреля.

До этого ученые предположили, что с 2028 по 2031 год на Земле не возникнет ни одной магнитной бури. В данный момент происходит 25-й наблюдаемый человечеством солнечный цикл. Его пик наблюдался в 2024 году, а сейчас он находится на стадии спада.