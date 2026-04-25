40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:44, 25 апреля 2026Наука и техника

На Солнце произошли две мощные вспышки

Марина Совина
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Vivek Doshi / Unsplash

Две сильные вспышки класса М произошли на Солнце в субботу, 25 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что вспышки произошли в 10:59 и 17:30 по московскому времени. Им были присвоены баллы М1.3 и М1.1, говорится в сообщении.

Ранее на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M4.3. Вспышка оказалась сильнейшей с начала апреля.

До этого ученые предположили, что с 2028 по 2031 год на Земле не возникнет ни одной магнитной бури. В данный момент происходит 25-й наблюдаемый человечеством солнечный цикл. Его пик наблюдался в 2024 году, а сейчас он находится на стадии спада.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok