Бывшего мэра российского города задержали за уклонение от налогов

ТАСС: Экс-главу Петрозаводска Ширшину задержали по делу об уклонении от налогов

Бывшего мэра Петрозаводска Галину Ширшину задержали по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов компанией «Олония». Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с бывшим градоначальником, которая до задержания трудилась менеджером по персоналу в компании «Олония», задержаны директор и юрист коммерческой организации Ольга Раздрогина и Наталья Григорян.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год они реализовали схему искусственного дробления бизнеса с целью незаконного снижения налоговой нагрузки. Сумма недоимки в федеральный бюджет превысила 195 миллионов рублей.

Суд избрал Ширшиной меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Основной фигурант дела скрылся. В 2024 году он был заочно осужден за мошенничество. Речь идет о бизнесмене Василии Попове, получившем политическое убежище в Финляндии.

Год назад у Ширшиной прошли обыски.

Она была избрана мэром в 2013 году. В 2015-м депутаты горсовета отправили ее в отставку за неисполнение обязанностей. Верховный суд России подтвердил законность отставки Ширшиной.