Бывшего мэра российского города задержали за уклонение от налогов

Бывшего мэра Петрозаводска Галину Ширшину задержали по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов компанией «Олония». Об этом сообщает ТАСС.
Вместе с бывшим градоначальником, которая до задержания трудилась менеджером по персоналу в компании «Олония», задержаны директор и юрист коммерческой организации Ольга Раздрогина и Наталья Григорян.
По версии следствия, с 2020 по 2022 год они реализовали схему искусственного дробления бизнеса с целью незаконного снижения налоговой нагрузки. Сумма недоимки в федеральный бюджет превысила 195 миллионов рублей.
Суд избрал Ширшиной меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Основной фигурант дела скрылся. В 2024 году он был заочно осужден за мошенничество. Речь идет о бизнесмене Василии Попове, получившем политическое убежище в Финляндии.
Год назад у Ширшиной прошли обыски.
Она была избрана мэром в 2013 году. В 2015-м депутаты горсовета отправили ее в отставку за неисполнение обязанностей. Верховный суд России подтвердил законность отставки Ширшиной.