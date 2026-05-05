Бывшего мэра российского города задержали за уклонение от налогов

19:19, 5 мая 2026

ТАСС: Экс-главу Петрозаводска Ширшину задержали по делу об уклонении от налогов
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Бывшего мэра Петрозаводска Галину Ширшину задержали по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов компанией «Олония». Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с бывшим градоначальником, которая до задержания трудилась менеджером по персоналу в компании «Олония», задержаны директор и юрист коммерческой организации Ольга Раздрогина и Наталья Григорян.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год они реализовали схему искусственного дробления бизнеса с целью незаконного снижения налоговой нагрузки. Сумма недоимки в федеральный бюджет превысила 195 миллионов рублей.

Суд избрал Ширшиной меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Основной фигурант дела скрылся. В 2024 году он был заочно осужден за мошенничество. Речь идет о бизнесмене Василии Попове, получившем политическое убежище в Финляндии.

Год назад у Ширшиной прошли обыски.

Она была избрана мэром в 2013 году. В 2015-м депутаты горсовета отправили ее в отставку за неисполнение обязанностей. Верховный суд России подтвердил законность отставки Ширшиной.

