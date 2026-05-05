Cерена Уильямс пришла на препати Met Gala и смутила публику откровенным нарядом

Американская теннисистка Серена Уильямс пришла на препати ежегодного бала костюмов Met Gala и смутила публику откровенным нарядом. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) новостного портала Vendetta Dailly.

44-летняя спортсменка выбрала для вечеринки красное облегающее платье. При этом оно было украшено множеством сияющих пайеток, вырезом на спине и высоким разрезом, который обнажал ее бедро и ягодицы.

Пользователи сети оказались разочарованы внешний видом знаменитости. По их мнению, данный наряд совершенно ей не подходит, поскольку демонстрирует недостатки ее тела, а именно — целлюлит. «Стилисты ее ненавидят», «Какая-то дикая демонстрация своего несовершенного тела», «Так много денег и так мало вкуса», «Ужасный наряд», «Ей нельзя такое носить», — возмущались они.

В феврале Серена Уильямс снялась в рекламе препаратов от диабета ради похудения и подверглась критике в сети.