Россия одобрила проект программы по преодолению последствий Чернобыля

РФ одобрила проект программы с Белоруссией по преодолению последствий Чернобыля

Российское правительство одобрило проект новой программы сотрудничества с Белоруссией по преодолению негативных последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом говорится в распоряжения кабмина, пишет ТАСС.

Документ был представлен МЧС России. Отмечается, что он согласован заинтересованными ведомствами и белорусской стороной.

Как отметили в правительстве, стороны уже реализовали пять союзных программ в этой сфере, нынешняя станет шестой.

Ранее сообщалось, что многие первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС заблуждались в отношении грозящей им опасности.