Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 5 мая 2026Интернет и СМИ

Девушка навсегда заблокировала лучшего друга после одной сказанной им фразы

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: anatoliy_gleb / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Theunknownalt пожаловался, что одна озвученная им мысль оборвала длительные дружеские отношения с бывшей коллегой. Он познакомился с ней на заводе и в первый год они обсуждали лишь сугубо профессиональные вопросы, однако затем заинтересовали друг друга чуть больше.

«Со временем мы с Джейн поняли, что у нас схожие интересы, — написал автор. — Я помогал ей выбирать компьютерные комплектующие во время перерывов на обед, а она начала делиться травмами из своего детства. Если она заканчивала ночную смену, а я начинал дневную, она задерживалась на 15 минут, чтобы просто поговорить, а если смены совпадали, то мы проводили вместе каждую свободную секунду», — написал автор.

Семья Джейн в итоге переехала на другой конец страны. Парня пригласили на прощальный ужин, а девушка крепко обняла его на прощание и сказала, что будет по нему скучать. Автор упомянул, что через полтора месяца приедет навестить старого друга в городе, расположенном неподалеку от нового места жительства девушки. Та сказала, что он обязательно должен заглянуть — и в итоге он провел в гостях несколько дней.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

«Мы допоздна смотрели сериал, о котором я ей рассказывал, сходили в ее любимый книжный магазин и кафе. Уезжая, я понял, что эти выходные были первыми за пару месяцев, когда я чувствовал себя счастливым», — признался молодой человек.

Спустя полгода он снова навещал приятеля, однако понял, что главной причиной дальней поездки была Джейн. Парень снова остановился дома у ее семьи, они опять провели вместе все выходные, допоздна болтали о музыке и книгах, гуляли по магазинам.

«Перед тем как отправиться на вокзал, я сказал ей, что мне нравится проводить с ней время, и я хотел бы пригласить ее на свидание в следующий раз. Она сказала, что ей нужно немного подумать, на что я ответил: "Конечно". Она обняла меня на прощание на вокзале. Днем позже она удалила меня из списка подписчиков в TikTok, а еще через день полностью заблокировала меня в соцсетях», — заключил с сожалением автор.

Ранее другая девушка рассказала, как любовь к одному блюду испортила зарождавшиеся отношения с потенциальным бойфрендом. Уже после интимной близости с молодым человеком автор выяснила, что оно придает гениталиям неприятный запах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?

    Новое заявление Минобороны об ударе по Киеву назвали «освежающим и отрезвляющим»

    Cерена Уильямс пришла на препати Met Gala и смутила публику откровенным нарядом

    Фицо решил не посещать парад Победы в Москве

    В России высказались об участии Евросоюза в переговорах по Украине

    Трамп пошутил насчет своего президентства

    Обама раскрыл удививший его факт о Трампе

    Любители публичных оргий захватили крупнейший в мире нудистский курорт

    Девушка навсегда заблокировала лучшего друга после одной сказанной им фразы

    Трамп высказался о сроке своего правления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok