Дизайнер подала в суд на Ким Кардашьян и обвинила ее в воровстве

Дизайнер Чезаре обвинила телезвезду Кардашьян в воровстве названия ее бренда

Основательница бренда Fits Everybody To AT и дизайнер из Нью-Йорка Дениз Чезаре подала в суд на американскую телезвезду Ким Кардашьян и обвинила ее в воровстве. Об этом пишет Page Six.

Иск против предпринимательницы был подан 31 марта в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. В нем Чезаре утверждает, что Кардашьян присвоила название ее бренда для самой популярной коллекции своей марки Skims Fits Everybody.

Дизайнер считает, что знаменитость, совершив такой поступок, буквально разрушила ее бизнес, поскольку использование столь похожего названия вводит покупателей в заблуждение. При этом она отмечает, что неоднократно уведомляла Кардашьян о своих правах на данное название и товарный знак.

В настоящий момент Чезаре добивается запрета на дальнейшее использование названия компанией телезвезды, а также возмещения убытков, включая судебные издержки. В своем заявлении она также подчеркнула, что ее бренд вышел на рынок задолго до создания марки Skims.

