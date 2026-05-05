Европа начала заманивать участников в новый альянс с Украиной

Еврокомиссия объявила набор в новый альянс с Украиной по беспилотникам

Еврокомиссия объявила о начале приема заявок в новый альянс с Украиной по беспилотникам. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

«Для достижения этих целей мы ищем подходящих кандидатов, являющихся юридическими лицами, обладающими подтвержденным опытом и экспертизой в сфере оборонных беспилотников и средств противодействия беспилотникам в ЕС и/или Украине, а также готовых к активному участию в альянсе», — отметили в комиссии.

Прием заявок продлится до 25 мая, а начало работы альянса ожидается в ближайшие месяцы.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что БПЛА случайно попали на территорию страны с Украины. Он подчеркнул, что Хельсинки поддерживает Украину в конфликте с Россией, но настаивает на том, чтобы воздушное пространство Финляндии не нарушалось.