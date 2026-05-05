Фигуристка Валиева рассказала об идеальном отпуске

Идеальный отдых фигуристки Валиевой: гулять по городу и лежать как тюленчик

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своем идеальном отпуске. Ее слова приводит Sport24.

«Разделить бы отпуск на активный и суперпассивный... Первые семь дней гуляешь, смотришь города. Мне нравится именно гулять по городу, смотреть на людей. А потом пассивный отдых, когда лежишь, как маленький тюленчик», — подчеркнула Валиева.

Ранее российская фигуристка назвала пять лучших, по ее мнению, стран мира. К их числу она отнесла Италию, Канаду, Китай, Россию и Францию.

Валиева вернулась к соревнованиям 31 января, выступив на чемпионате мира по прыжкам. Спортсменка показала худший результат в полуфинале.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях. Результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021 года.