12:08, 28 апреля 2026

Валиева включила Россию, Францию, Канаду, Италию и Китай в топ-5 стран мира
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева назвала топ-5 стран мира, из числа тех, которые она посетила. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на проект ДоброFON.

20-летняя спортсменка включила туда Россию. «Канада, Ванкувер. Италия, Комо. Франция, Куршевель. И Китай, Шанхай», — добавила фигуристка.

Валиева вернулась к соревнованиям 31 января, выступив на чемпионате мира по прыжкам. Спортсменка показала худший результат в полуфинале.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях. Результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021 года.

    Последние новости

    Кремль выступил с заявлением после нового удара ВСУ по Туапсе

    Онколог призвал отказаться от трех вызывающих рак привычек

    В Кремле ответили на вопрос о параде Победы

    «Вы абсолютно правы». Соловьев и Боня провели совместный эфир. О чем они говорили?

    В Кремле высказались о последствиях удара ВСУ по Туапсе

    С уехавшего лидера группы «Ногу свело!» взыскали долг по налогам

    Президент Эстонии неожиданно высказался о начале СВО

    В России будут выпускать новый кроссовер

    Вторник в Москве назвали самым холодным за всю историю наблюдений

    Насильника москвички нашли спустя 20 лет

    Все новости
