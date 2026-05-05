Финский премьер попал в неловкую ситуацию из-за Зеленского

07:47, 5 мая 2026

Ilta-Sanomat: Премьер Финляндии Орпо попал в неловкую ситуацию из-за Зеленского
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Финский премьер-министр Петтери Орпо попал в неловкую ситуацию, комментируя разговор с Владимиром Зеленским о появлении украинских дронов в воздушном пространстве страны. К такому выводу пришла газета Ilta-Sanomat.

Указано, что Орпо попытался объяснить почему Финляндия сотрудничает с Киевом, несмотря на инциденты с беспилотниками, сказав нечто странное.

«Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии», — отметил премьер.

По словам Орпо, у Финляндии якобы пока не существует системы, которая нейтрализовывала бы все дроны, залетающие в воздушное пространство страны. Политик назвал это «печальным фактом».

Ранее сообщалось, что эксперт Александр Степанов прокомментировал заявление Вооруженных сил Финляндии о невозможности сбивать украинские беспилотники над территорией страны. По его словам, это может говорить о договоренностях с Украиной, которые касаются доступа дронов ВСУ к воздушному пространству Финляндии.

До этого Петтери Орпо выразил Владимиру Зеленскому недовольство из-за нарушения воздушного пространства республики украинскими дронами.

