09:40, 5 мая 2026Культура

Гагарина назвала профессию своей мечты после ухода со сцены

Полина Гагарина призналась, что хочет посвятить себя образованию и учить детей
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Полина Гагарина поделилась, чем мечтает заняться после завершения певческой карьеры. Об этом она рассказала порталу 7Дней.ru

Артистка призналась, что хотела бы посвятить себя обучению детей и преподаванию. «Моя отдушина — дети. Не в смысле их рожать, хотя это тоже классно. Хотела бы заняться образованием детей», — сообщила Полина.

Она отметила, что пока каких-то конкретных планов по запуску курсов или образовательных программ у нее нет. «Но обязательно к этому приду, потому что дети меня невероятно вдохновляют», — добавила она.

Накануне певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. По ее мнению, необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения.

