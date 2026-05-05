15:18, 5 мая 2026

Принц Гарри и Меган Маркл остались без приглашения на главное модное событие года

Принц Гарри и Меган Маркл пропустили бал Met Gala в Нью-Йорке
Екатерина Лобанова
Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Британский принц Гарри и Меган Маркл в очередной раз пропустили ежегодный благотворительный бал Met Gala в Нью-Йорке, считающийся главным модным событием года в США. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Поклонники ожидали впервые увидеть на балу принца Гарри с женой, поскольку они дружат с организаторами вечера, певицей Бейонсе и Винус Уильямс (сестрой теннисистки Серены Уильямс). Однако пара в итоге осталась без приглашения. Авторы Harper's Bazaar объясняют это тем, что покинувшие королевскую семью супруги находились в поездке по Австралии. Однако их тур длился с 14 по 18 апреля, а бал Met Gala состоялся в первый понедельник мая.

По данным издания, до этого на балу появлялись всего две представительницы британской королевской семьи. В 2018 году его посетила принцесса Беатрис, дочь бывшего принца Эндрю и внучка Елизаветы II, а в 1996 году на красной дорожке появилась принцесса Диана.

Источники специализирующегося на сплетнях о знаменитостях сайте Reality Tea утверждают, что принца Гарри и Меган Маркл не было на мероприятии, так как они окончательно испортили отношения с влиятельными друзьями из мира селебрити.

Материалы по теме:
«Однажды я напьюсь и расскажу все» Есть ли будущее у принца Гарри и когда ждать новых разоблачений королевской семьи?
7 июля 2023
Драка с братом, первый секс и убийство талибов. В сеть утекли отрывки мемуаров принца Гарри. О чем они?
7 января 2023
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы. Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
30 ноября 2021
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
«Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
2 января 2021

Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III. В 2020 году он и его супруга Меган Маркл отказались исполнять обязанности старших членов королевской семьи и переехали в США. В интервью, мемуарах и документальных фильмах они обвиняли британскую королевскую семью в травле и намекали, что один из членов семьи допускал расистские высказывания в адрес Меган.

Ранее сообщалось, что соседи британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл в США начали избегать их. «Это не ненависть. Просто все начали понимать, что они жадные до денег люди с нулевой самокритикой. Все просто устали от них», — пояснил ситуацию источник.

