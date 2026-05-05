«Генштаб, Верховная Рада, бункер Зеленского». В России назвали варианты ответа в случае провокаций Украины на 9 Мая

Баранец заявил о бегстве Зеленского из Киева на 9 Мая

Россия жестко ответит на возможные провокации Украины на День Победы, 9 мая. В числе возможных вариантов называют удар «Кинжалами» по Киеву и центрам принятия решений. Минобороны уже посоветовало жителям украинской столицы своевременно покинуть город.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В России заявили о неминуемом ответе. В частности, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Москва может ударить гиперзвуковым комплексом «Кинжал» по Киеву. «У нас на вооружении большая линейка ракет — и баллистических, и крылатых. Есть и гиперзвуковые типа "Кинжала". Все их могут задействовать», — сказал он.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец предрек мощнейший удар по украинской столице в случае атаки Вооруженных сил Украины. Он также считает, что Зеленский наверняка сбежит из Киева на 9 Мая.

Это будет абсолютно адекватный удар. Если они будут бить беспилотниками, мы ударим еще сильнее. Но на этот раз я уверен, что будет основной удар сосредоточен на центрах принятия решений. Это Минобороны, Генштаб, Верховная Рада, бункер Зеленского Виктор Баранец военный эксперт, полковник в отставке

Хотя председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин убежден, что на Украину подобные предупреждения подействуют отрезвляюще. Он также выразил надежду, что 9 Мая пройдет без провокаций.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минобороны России предупредило жителей Киева о необходимости покинуть город

Москва 8 и 9 мая объявляет перемирие в честь празднования Дня Победы, о чем было официально заявлено. В то же время в Министерстве обороны подчеркнули, что в случае попыток Украины сорвать празднование Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — говорится в сообщении.

Между тем президент Украины заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. По словам политика, украинская сторона не получала никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

Военное командование России будет решать, поддерживать ли режим тишины, объявленный Зеленским в ночь на 6 мая, или нанести очередной удар по территории противника, отреагировал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.