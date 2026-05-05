Россия жестко ответит на возможные провокации Украины на День Победы, 9 мая. В числе возможных вариантов называют удар «Кинжалами» по Киеву и центрам принятия решений. Минобороны уже посоветовало жителям украинской столицы своевременно покинуть город.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В России заявили о неминуемом ответе. В частности, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Москва может ударить гиперзвуковым комплексом «Кинжал» по Киеву. «У нас на вооружении большая линейка ракет — и баллистических, и крылатых. Есть и гиперзвуковые типа "Кинжала". Все их могут задействовать», — сказал он.
В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец предрек мощнейший удар по украинской столице в случае атаки Вооруженных сил Украины. Он также считает, что Зеленский наверняка сбежит из Киева на 9 Мая.
Это будет абсолютно адекватный удар. Если они будут бить беспилотниками, мы ударим еще сильнее. Но на этот раз я уверен, что будет основной удар сосредоточен на центрах принятия решений. Это Минобороны, Генштаб, Верховная Рада, бункер Зеленского
Хотя председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин убежден, что на Украину подобные предупреждения подействуют отрезвляюще. Он также выразил надежду, что 9 Мая пройдет без провокаций.
Минобороны России предупредило жителей Киева о необходимости покинуть город
Москва 8 и 9 мая объявляет перемирие в честь празднования Дня Победы, о чем было официально заявлено. В то же время в Министерстве обороны подчеркнули, что в случае попыток Украины сорвать празднование Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева.
«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — говорится в сообщении.
Между тем президент Украины заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. По словам политика, украинская сторона не получала никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.
Военное командование России будет решать, поддерживать ли режим тишины, объявленный Зеленским в ночь на 6 мая, или нанести очередной удар по территории противника, отреагировал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.