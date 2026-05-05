Россия
11:41, 5 мая 2026Россия

В России назвали возможный вариант жесткого ответа Украине в случае провокаций на 9 Мая

Военэксперт Дандыкин допустил удар «Кинжалами» по Киеву при провокациях на 9 Мая
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
Сюжет

Фото: kremlin.ru / wikipedia

Россия может ударить гиперзвуковым комплексом «Кинжал» по Киеву, если Украина решится на провокации во время перемирия в честь 9 Мая. О возможном ответе Москвы высказался военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Известиям».

«У нас на вооружении большая линейка ракет — и баллистических, и крылатых. Есть и гиперзвуковые типа "Кинжала". Все их могут задействовать», — сказал Дандыкин.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин уверен, что на Украину подобные предупреждения подействуют отрезвляюще. Он выразил надежду, что 9 Мая пройдет без провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, угрозы Киева становятся международным сигналом к тревоге.

Почему мы должны спокойно относиться к хамству и терроризму, который применяют они против России, против ее святынь и памяти? Поэтому, по-моему, нормальное заявление, освежающее и отрезвляющее

Григорий КарасинПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В ответ на его слова в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 Мая. Ведомство обратилось к гражданскому населению столицы Украины с призывом покинуть город.

Позднее Министерство обороны России объявило на 8 и 9 мая перемирие в честь празднования Дня Победы. В Госдуме подчеркивали, что у России есть все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности Красной площади.

