Глава Пентагона рассказал о подарке США всему миру

16:09, 5 мая 2026Мир

Глава Пентагона Хегсет: США сделали подарок всему миру, начав операцию в Ормузе
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США сделали «подарок всему миру», начав операцию «Свобода», целью которой является помощь судам, застрявших в Ормузском проливе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает The Guardian.

«Иран действовал агрессивно по отношению к невинным странам, чьи корабли пытаются пройти через Ормузский пролив. Иран (...) утверждает, что контролирует пролив, это не так. США установили купол через этот морской путь в качестве подарка остальному миру. Блокада [против Ирана] остается железной и действует», — подчеркнул глава военного министерства.

Хегсет добавил, что шесть кораблей пытались прорвать блокаду США из иранских портов, но «были остановлены американскими силами».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что операция «Свобода» является проектом тупика. Дипломат отметил, что боевые действия в Ормузском проливе не способны урегулировать накопившиеся политические противоречия.

