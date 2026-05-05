11:45, 5 мая 2026Экономика

Иранский кризис шокировал экономику Европейского союза

Еврокомиссар Домбровскис: Евросоюз столкнулся со стагфляционным шоком
Кирилл Луцюк

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Война США и Израиля против Ирана оборачивается для экономики Европейского союза (ЕС) стагфляционным шоком, предупредил комиссар Европейского союза по экономике Валдис Домбровскис. Его процитировало Bloomberg.

По его словам, главной причиной этого становится подорожание энергоносителей. В свою очередь, глава Еврогруппы Кириакос Пьерракакис согласился с тем, что в ЕС наблюдается тенденция к стагфляции. Из-за этого экономические власти союза пересматривают прогнозы роста в сторону понижения и прогнозы инфляции в сторону повышения. Однако, как уточнил Пьерракакис, полная стагфляция еще не наступила.

В связи с этим агентство напомнило о недавнем высказывании руководителя Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая назвала стагфляцию ярлыком, оставшимся с 1970-х годов, и призвала не использовать этот термин для описания нынешнего положения еврозоны.

Однако, по мнению комиссара ЕС по вопросам климата Вопке Хукстры, регион должен «пристегнуть ремни безопасности» и смириться с рисками серьезного ухудшения ситуации. По его словам, высока вероятность, что регион ждут новые потрясения.

«Даже в самом лучшем случае, если стрельба полностью прекратится сегодня, мы будем ощущать последствия всего этого в течение недель, а возможно, и месяцев», — сказал он.

До этого Лагард предупредила, что экономическое будущее еврозоны во многом зависит от того, как будет развиваться ближневосточный кризис. Однако она уверена, что стагфляции удастся избежать, так как у регулятора достаточно сил, чтобы вернуть инфляцию к двум процентам.

