Лжегенерал пообещал решить проблемы российского бизнесмена за сотню миллионов

В Йошкар-Оле суд приговорил 64-летнего уроженца Татарстана, выдававшего себя за генерала одной из силовых структур, и его 58-летнего подельника, жителя Марий Эл, за попытку обмануть бизнесмена на сотню миллионов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону,

Организатор схемы получил 3,5 года условно, его подельник — три года условно.

Младший из обвиняемых, зная о судебных проблемах бизнесмена, предложил ему «решить вопрос» с помощью высокопоставленного силовика. За освобождение от уголовного преследования и нужное решение суда злоумышленники потребовали передать имущественные права на сумму 108 миллионов рублей в пользу лжегенерала. Предприниматель обратился в полицию.

Задержание прошло с поличным в офисе, где мужчины пытались получить документы. В квартире «генерала» обнаружили комплект формы высшего офицерского состава с наградами. Мужчина признался, что к правоохранительным органам не имеет никакого отношения, а форму и знаки отличия он купил. Более того, даже его супруга и знакомые были уверены, что он работает в госбезопасности, и каждый день «провожали на службу».

