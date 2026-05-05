Медведев высказался об участниках СВО

Медведев: Сражающиеся на СВО россияне продолжают дело поколения победителей

Россияне, участвующие в специальной военной операции (СВО), продолжают дело поколения победителей. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе торжественной церемонии зажжения Вечных огней, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что поколение победителей — это родные и близкие нам люди. «Мы продолжаем их дело. И живем в своей стране, которую мы любим, и которая является сильной, независимой и свободной. Трудимся на благо нашей Родины и сейчас сражаемся в рамках специальной военной операции. И вот то, что было здесь в годы Великой Отечественной войны, продолжается в сегодняшней жизни», — сказал зампред Совбеза.

Медведев также подчеркнул, что Россия остается сильной, независимой и свободной, а ее граждане продолжают трудиться на благо Родины.

Ранее зампред Совбеза заявил, что для завершения СВО нужно еще немало сделать и на фронте, и в тылу. По его словам, стабильность и безопасность России напрямую связаны с достижением целей спецоперации.