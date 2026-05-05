Миллиардер Мохамед Хадид перепутал дочь с нейросетевым фото

Миллиардер Мохамед Хадид перепутал дочь Джиджи Хадид с нейросетевым фото

Американский миллиардер палестинского происхождения Мохамед Хадид перепутал дочь Джиджи Хадид с нейросетевой фотографией. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предприниматель опубликовал созданный искусственным интеллектом снимок, на котором изображена его старшая дочь, якобы посетившая бал Met Gala. При этом знаменитость действительно была на модном мероприятии, но в другом образе.

«Она будто сошла с картины в музее. Классический момент в стиле Хадид», — подписал пост мужчина.

Ранее наряд рэперши Карди Би на Met Gala сравнили с кишками. 33-летняя исполнительница предстала перед камерами в эпатажном образе, который представлял собой прозрачное облегающее платье Marc Jacobs, декорированное кружевами и огромными воланами на подоле и плечах.