Мужчина украл часы у туриста в Европе и попался из-за следов ДНК на оброненных наушниках

Мужчина украл часы у туриста в Лондоне и попался из-за следов ДНК на наушниках

30-летний мужчина украл часы у туриста в Лондоне, Великобритания, и попался полиции из-за следов ДНК на оброненных им наушниках. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Аллай Исмаил, проживающий в Криклвуде, действовал с сообщником. 7 августа 2024 года он увидел часы Patek Philippe на руке гулявшего с супругой путешественника по имени Вьет Нгуен. Грабитель сорвал украшение с запястья владельца и бросился бежать вместе с другом. Нгуен пустился вслед за преступниками и успел схватить Исмаила, однако тот бросил приятелю часы и смог вырваться. Обоим удалось скрыться.

При этом Аллай обронил на месте преступления личные вещи, в том числе наушники AirPods. В ходе расследования на них нашли следы ДНК грабителя, его личность была установлена. Исмаила арестовали и отправили в тюрьму на три года, его сообщника найти не удалось, как и часы Patek Philippe.

