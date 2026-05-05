Назван поставщик некачественных дронов на СВО

«Ъ»: За поставку некачественных БПЛА на СВО заочно арестован активист Любименко

В Краснодаре суд заочно арестовал поставщика некачественных дронов для специальной военной операции (СВО) Романа Любименко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина известен как гражданский активист, приближенный к администрации края. В прошлом он занимался организацией соревнований по драгрейсингу и дрифту. В 2024 году Любименко открыл курсы «Белая стрела» по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Организация также производила боевые дроны для нужд СВО.

По версии следствия, Любименко завышал стоимость беспилотников и предоставлял заказчикам недостоверные технические характеристики на них. Ущерб от его действий оценивается в 90 миллионов рублей. Он скрылся от следствия. На причастность к махинациям проверяется супруга активиста.

Также прокуратура готовит иск об обращении имущества поставщика и его окружения в доход государства.

Схема с некачественными дронами всплыла при расследовании уголовного дела бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В декабре 2025 года суд приговорил Власова к 11 годам колонии. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали во время оперативного эксперимента при передаче трех миллионов рублей.