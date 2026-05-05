Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:00, 5 мая 2026Силовые структуры

Назван поставщик некачественных дронов на СВО

«Ъ»: За поставку некачественных БПЛА на СВО заочно арестован активист Любименко
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Краснодаре суд заочно арестовал поставщика некачественных дронов для специальной военной операции (СВО) Романа Любименко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина известен как гражданский активист, приближенный к администрации края. В прошлом он занимался организацией соревнований по драгрейсингу и дрифту. В 2024 году Любименко открыл курсы «Белая стрела» по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Организация также производила боевые дроны для нужд СВО.

По версии следствия, Любименко завышал стоимость беспилотников и предоставлял заказчикам недостоверные технические характеристики на них. Ущерб от его действий оценивается в 90 миллионов рублей. Он скрылся от следствия. На причастность к махинациям проверяется супруга активиста.

Также прокуратура готовит иск об обращении имущества поставщика и его окружения в доход государства.

Схема с некачественными дронами всплыла при расследовании уголовного дела бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В декабре 2025 года суд приговорил Власова к 11 годам колонии. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали во время оперативного эксперимента при передаче трех миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    Раскрыты трое расчленивших и разбросавших жертву по городу россиян

    Ушедший из России производитель объявил отзыв десятков тысяч мотоциклов

    Россиянам напомнили о необходимости регистрации теплиц на даче

    Зеленский впервые посетил королевство у Ормузского пролива

    В России сравнили Пашиняна с Зеленским

    Телеоператор засмотрелся на модель во время прямого эфира и рассмешил пользователей сети

    Россияне просидели в самолете в Турции семь часов из-за ракетной опасности

    Москвичи увидят яркий звездопад

    Киркоров рассказал о внезапном крещении во время гастролей по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok