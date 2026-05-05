11:32, 5 мая 2026

ОАЭ снова закрыли воздушное пространство

ОАЭ частично закрыли небо на неделю
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) снова закрыли воздушное пространство на неделю — на период с 4 по 11 мая. Об этом объявило Управление гражданской авиации страны в социальной сети X.

Сообщается, что мера была принята в связи с иранской атакой ОАЭ четырьмя крылатыми ракетами. Небо было закрыто частично. «Открыты четыре специальных коридора для осуществления полетов в страну и из нее», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России сняли ограничения на продажу билетов в и из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Стало также известно, что разрешены полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана.

