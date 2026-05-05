Охрана США провела судно Maersk через Ормузский пролив

TV2: Датское судно Maersk прошло через Ормузский пролив с помощью военных США

Контейнеровоз датской компании Maersk, который следовал под флагом США, преодолел Ормузский пролив в сопровождении американских военнослужащих. Об этом информирует телеканал TV2 со ссылкой на заявление компании.

«Судно Maersk благополучно прошло через Ормузский пролив в сопровождении военных», — сказано в публикации.

Также уточняется, что коммерческое судно находилось в Персидском заливе с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке. Перевозчик не мог вывести борт из этого района, так как не было гарантий безопасности.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе. По словам американских чиновников, таким образом США хотят подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.

Также стало известно о намерении США возобновить боевые действия против Ирана, если Исламская Республика предпримет какие-либо действия против операции «Свобода», целью которой является сопровождение торговых судов, застрявших в Ормузском проливе.