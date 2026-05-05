Пациента без признаков жизни нашли на козырьке подъезда московской больницы

Пациента без признаков жизни нашли на козырьке подъезда одного из корпусов НИИ Склифосовского в Москве. Об этом стало известно MK.RU.
По сведениям издания, мужчине было 66 лет. Обстоятельства случившегося в московской больнице устанавливаются.
До этого сообщалось, что в частной клинике в Санкт-Петербурге врачи обнаружили мужчину без признаков жизни после удаления миндалин. Следователи организовали проверку по факту случившегося.
Еще раньше жительница Туапсе в Краснодарском крае рассказала, что из-за врачебной ошибки ее дочь впала в вегетативное состояние, которое также называют «состоянием овоща».