Пациента без признаков жизни нашли на козырьке подъезда московской больницы

Пациента без признаков жизни нашли на козырьке подъезда одного из корпусов НИИ Склифосовского в Москве. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, мужчине было 66 лет. Обстоятельства случившегося в московской больнице устанавливаются.

До этого сообщалось, что в частной клинике в Санкт-Петербурге врачи обнаружили мужчину без признаков жизни после удаления миндалин. Следователи организовали проверку по факту случившегося.

Еще раньше жительница Туапсе в Краснодарском крае рассказала, что из-за врачебной ошибки ее дочь впала в вегетативное состояние, которое также называют «состоянием овоща».