20:15, 5 мая 2026

Москвичам рассказали о погоде в праздники

Синоптик Позднякова: 9 мая погода будет теплой и дождливой
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Температура на праздничных выходных, несмотря на обещанное похолодание, будет соответствовать климатической норме. Своим прогнозом с Общественной службой новостей поделилась главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Погода 9 мая, по словам синоптика, будет теплой. Новая волна похолодания захватит столичный регион в пятницу, 8 мая, однако столбики термометров не опустятся ниже климатической нормы — показатель составит около плюс 13-15 градусов днем и 10 градусов тепла ночью.

Пройдут осадки, дожди будут кратковременными и локальными. Появится ли необходимость разгонять облака к Дню Победы, Позднякова пока не уточняет — она советует ориентироваться на более поздние прогнозы, особенно если разговор идет об облачности. «Прогноз на 9 мая, особенно для тех, кто готовится или не готовится к разгону облаков, уточняется каждые 12 часов», — пояснила метеоролог.

Осадки ожидаются также 10 и 11-го числа, а по своей интенсивности будут варьироваться от небольших до умеренных. В эти дни воздух прогреется до плюс 13-18 градусов.

Новая волна похолодания задержится в Москве примерно до конца следующей недели.

