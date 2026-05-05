Покалеченная в Дубае модель Мария Ковальчук возмутилась, что виновные на свободе

В деле украинской модели OnlyFans Марии Ковальчук, которую нашли покалеченной на обочине дороги после вечеринки в Дубае, появились новые подробности. Девушка дала первое интервью западному новостному изданию, в котором рассказала об угрозах властей и судьбе виновных.

Ковальчук, которая сейчас живет в Норвегии, заявила в беседе с Daily Mail, что приехала в Дубай ради фотосессии для одного из своих каналов. Она не планировала задерживаться, но пропустила рейс и познакомилась с мужчиной, который предложил ей помощь с размещением. Модель оказалась в гостиничном номере с новыми знакомыми — двумя мужчинами и девушками. Блогерша заявила, что ее насильно удерживали в отеле и избивали. Она также назвала имена обидчиков, среди которых оказалась дочь бизнесмена Александра Мерцалова и другие дети российских и украинских бизнесменов.

Модель рассказала, что участники вечеринки обращались с ней как с вещью и говорили, что она принадлежит им, и они могут делать с ней все, что хотят. Ее избивали, отобрали у нее вещи, но девушке удалось выскользнуть на улицу. Дальнейшее она плохо помнит — лишь сильный удар по голове. Очнулась она в больнице, где сотрудники записали ее под вымышленным именем, пытаясь скрыть факт ее местонахождения. Дубайская полиция между тем настаивала, что Мария просто упала с высоты, зайдя на запрещенную территорию.

Они вели себя очень агрессивно, пришли допрашивать меня ночью. Они отобрали паспорт, телефон, пытались его разблокировать. Они до сих пор не отдали мне мобильник. Сказали, что вернут его, только если я вернусь за ним в Дубай — конечно, я этого не сделаю Мария Ковальчук модель

Подозреваемых отпустили

Модель возмутилась тем, что с ней обращались резко, а в ходе расследования все видеозаписи с камер наблюдения были внезапно удалены. «По сей день четверо людей, которые это со мной сделали, остаются на свободе и не понесли никакого наказания. Власти даже не установили, что произошло. Они просто закрыли дело», — рассказала девушка.

Она добавила, что после переезда в Норвегию, где живет ее мать, стала получать угрозы от тех, кто, по ее словам, был на вечеринке. Они также угрожали ее матери, после чего семья обратилась в полицию, и им выдали тревожные кнопки на случай реальной опасности.

Сейчас Ковальчук проходит реабилитацию в Норвегии. Девушка бросила карьеру в OnlyFans, решив вместо этого выучиться в колледже на визажиста.

Участники вечеринки обвинили украинскую модель в клевете

На связь с журналистами вышла одна из участниц вечеринки Александра М. (ранее Ковальчук заявляла, что на вечеринке была дочь бизнесмена Антона Мерцалова Александра). Она рассказала свою версию событий и обвинила Ковальчук и ее мать в травле в соцсетях. По словам девушки, Ковальчук в номере отеля не удерживали. Она заявила, что манекенщица, находясь под действием запрещенных веществ, якобы сама выбежала из отеля и оказалась на стройке.

Александра считает, что Ковальчук обвинила компанию, в которой состояли дети российских и украинских предпринимателей, в случившемся ради хайпа, поскольку завидовала им. Молодые люди обвинили модель в клевете и подали иск в суд с требованием взыскать с нее 55 миллионов рублей.