Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:24, 5 мая 2026Ценности

Изувеченная в Дубае украинская модель раскрыла новые подробности произошедшего

Изувеченная в Дубае модель Ковальчук возмутилась, что виновные на свободе
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mariia.kovalchuuk

Украинская модель Мария Ковальчук, которую изувечили в Дубае, раскрыла новые подробности трагической истории. Новое интервью о произошедшем пострадавшая дала изданию Daily Mail.

Бывшая модель OnlyFans, в 2025 году найденная без сознания с тяжелыми травмами на обочине дороги в ОАЭ, поделилась, что продолжает получать угрозы от нападавших. При этом она возмутилась, что виновные по-прежнему остаются на свободе.

По словам Ковальчук, которая сейчас проживает в Норвегии, она приехала в Дубай ради фотосессии для одного из своих каналов и рассчитывала лишь на короткий отдых, но пропустила рейс домой и познакомилась с мужчиной, который предложил ей помощь со временным размещением. В результате модель оказалась в гостиничном номере с новыми знакомыми — двумя мужчинами и девушками.

Через некоторое время они начали устраивать вечеринки. Там был алкоголь и запрещенные вещества, и они пытались уговорить меня присоединиться к ним. Я объяснила, что не хочу участвовать, и их поведение быстро стало агрессивным. Было очевидно, что они хотели, чтобы я была под воздействием наркотиков, чтобы я заниматься с ними сексом. Они обращались со мной как с вещью и говорили: «Ты принадлежишь нам, мы можем делать с тобой все, что хотим»

Мария Ковальчукукраинская модель

Ковальчук подчеркнула, что присутствовавшие в номере забрали ее личные вещи и документы, а также били ее по лицу и голове.

«Я просто хотела уехать оттуда. На улице была ночь и темно — все было как в тумане. Я просто побежала. Следующее, что я помню, — это сильный удар по голове. Затем я мельком увидела таксиста, которому позвонила, после чего потеряла сознание. После этого я очнулась в больнице. Я проснулась, прикованная к постели, и меня тут же захлестнули ужасные мысли. Я совершенно не понимала, что происходит», — заявила пострадавшая.

Материалы по теме:
«Это все твоя вина» Маньяк выследил в интернете и едва не убил 14-летнюю блогершу. Почему она продолжила вести соцсети?
«Это все твоя вина»Маньяк выследил в интернете и едва не убил 14-летнюю блогершу. Почему она продолжила вести соцсети?
30 марта 2022
«Выбрать меня было самой большой ошибкой» Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
4 октября 2020

Украинка пожаловалась, что сотрудники больницы записывали ее под вымышленным именем, пытаясь скрыть факт ее местонахождения. К тому же отношение к себе властей Ковальчук назвала ужасным. Модель заявила, что с ней обращались резко, а в ходе расследования все видеозаписи с камер наблюдения были внезапно удалены.

«По сей день четверо людей, которые это со мной сделали, остаются на свободе и не понесли никакого наказания. Власти даже не установили, что произошло. Они просто закрыли дело», — возмутилась девушка.

В июле 2025 года Ковальчук дала первое интервью и рассказала о вечеринке детей российских и украинских бизнесменов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили реактивными ракетами по мирным жителям в российском регионе

    Певица Zivert снялась в наряде за миллион рублей

    Раскрыто состояние пострадавших при атаке ВСУ на город России в 1000 километров от границы

    Лучшая теннисистка мира пригрозила бойкотом турниров WTA

    Стало известно о следующем шаге Трампа в отношении Ирана

    Японский депутат сравнил Россию с екодзуна

    ВВС США подготовились к замене 60-летнего «Когтя»

    Беременную шестым ребенком жену героя СВО отправили в колонию

    Японский депутат рассказал о попытке Обамы надавить на Россию из-за Крыма

    Король-самозванец захватил часть страны в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok