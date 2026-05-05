Изувеченная в Дубае украинская модель раскрыла новые подробности произошедшего

Изувеченная в Дубае модель Ковальчук возмутилась, что виновные на свободе

Украинская модель Мария Ковальчук, которую изувечили в Дубае, раскрыла новые подробности трагической истории. Новое интервью о произошедшем пострадавшая дала изданию Daily Mail.

Бывшая модель OnlyFans, в 2025 году найденная без сознания с тяжелыми травмами на обочине дороги в ОАЭ, поделилась, что продолжает получать угрозы от нападавших. При этом она возмутилась, что виновные по-прежнему остаются на свободе.

По словам Ковальчук, которая сейчас проживает в Норвегии, она приехала в Дубай ради фотосессии для одного из своих каналов и рассчитывала лишь на короткий отдых, но пропустила рейс домой и познакомилась с мужчиной, который предложил ей помощь со временным размещением. В результате модель оказалась в гостиничном номере с новыми знакомыми — двумя мужчинами и девушками.

Через некоторое время они начали устраивать вечеринки. Там был алкоголь и запрещенные вещества, и они пытались уговорить меня присоединиться к ним. Я объяснила, что не хочу участвовать, и их поведение быстро стало агрессивным. Было очевидно, что они хотели, чтобы я была под воздействием наркотиков, чтобы я заниматься с ними сексом. Они обращались со мной как с вещью и говорили: «Ты принадлежишь нам, мы можем делать с тобой все, что хотим» Мария Ковальчук украинская модель

Ковальчук подчеркнула, что присутствовавшие в номере забрали ее личные вещи и документы, а также били ее по лицу и голове.

«Я просто хотела уехать оттуда. На улице была ночь и темно — все было как в тумане. Я просто побежала. Следующее, что я помню, — это сильный удар по голове. Затем я мельком увидела таксиста, которому позвонила, после чего потеряла сознание. После этого я очнулась в больнице. Я проснулась, прикованная к постели, и меня тут же захлестнули ужасные мысли. Я совершенно не понимала, что происходит», — заявила пострадавшая.

Украинка пожаловалась, что сотрудники больницы записывали ее под вымышленным именем, пытаясь скрыть факт ее местонахождения. К тому же отношение к себе властей Ковальчук назвала ужасным. Модель заявила, что с ней обращались резко, а в ходе расследования все видеозаписи с камер наблюдения были внезапно удалены.

«По сей день четверо людей, которые это со мной сделали, остаются на свободе и не понесли никакого наказания. Власти даже не установили, что произошло. Они просто закрыли дело», — возмутилась девушка.

В июле 2025 года Ковальчук дала первое интервью и рассказала о вечеринке детей российских и украинских бизнесменов.