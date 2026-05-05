05:01, 5 мая 2026

Политолог оценил возможную военную замену США в Европе

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Турция не сможет стать альтернативой США в сфере безопасности для Европейского союза (ЕС), заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в ЕС начали рассматривать Турцию как возможную альтернативу США после угрозы Вашингтона вывести свои военные контингенты из стран объединения. Бывший посол Турции в Ливии Улуч Озюлькер заявил, что соглашение о стратегическом партнерстве между Турцией и Британией непосредственно отвечает реальным потребностям в вопросе европейской безопасности.

«Турция имеет свою специфическую роль в НАТО. Это прежде всего Черноморский и Средиземноморский бассейн, где у Турции значительный флот и конвенциональная составляющая. Но главный козырь Соединенных Штатов — это прежде всего ядерный зонтик для Европы и системы связи космической разведки, тот же Starlink, тот же GPS. Это все американское, Турция здесь заменой быть не может ни в коем случае», — сказал Камкин.

По словам политолога, Турция может предоставить живую силу, поскольку ее армия является одной из самых многочисленных в рамках НАТО. Кроме того, в последние годы динамично развивается турецкий ВПК.

«Турция может предложить европейцам определенный задел, но у нее свои интересы. Прежде всего это Ближний Восток, Сирия, приграничье с Ираном и Азербайджан. Поэтому главная сфера геополитических интересов Турции сейчас находится явно не в Европе, но рост влияния на Балканах она вполне себе может позволить. Но это не замена Соединенных Штатов, это реализация стратегических интересов самой Турции», — добавил Камкин.

Ранее стало известно, что США могут обрушить систему безопасности Европы, если решат постепенно ослаблять свое военное присутствие на континенте. Европейские чиновники опасаются, что США будут выводить свой контингент с вооружением раньше, чем Европа будет находить ему замену.

