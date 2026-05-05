Полянский: Возрождение мониторинговой миссии ОБСЕ по Украине исключено

Возрождение мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по Украине исключено. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

«Никто сейчас даже в страшном сне не может представить возрождение СММ в каком-либо виде и, соответственно, появление у ОБСЕ аналогичной роли, если дело дойдет до какого-то урегулирования», — оценил возможность Полянский.

В июле 2024 года Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 14 годам колонии строгого режима 56-летнего бывшего сотрудника ОБСЕ Вадима Голда. Мужчину признали виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

До того Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) заочно приговорил к 19 годам лишения свободы гражданина Великобритании, бывшего сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за шпионаж.