12:51, 5 мая 2026Ценности

Популярный бренд выпустил спонжи для макияжа в виде сосков

Бренд Pastel выпустил спонжи в виде сосков для привлечения внимания к раку груди
Майя Пономаренко
Кадр: adsoftheworld.com

Косметический бренд Pastel Cosmetics выпустил спонжи для макияжа необычной формы. Подробности публикует портал Ads of the world.

В ассортименте популярной марки появились спонжи в виде женских сосков. Отмечается, что новым продуктом компания решила привлечь внимание к раку груди — самому распространенному виду онкологических заболеваний у женщин в мире.

Внутри спонжа сделали небольшой плотный участок, имитирующий уплотнение в груди. Таким образом создатели спонжа напомнили о важности самостоятельной проверки груди на уплотнения, которые могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания.

В ноябре 2025 года россиянкам назвали главные признаки рака груди.

